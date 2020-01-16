قطع المياه عن مدينة برج العرب الجديدة 4 ساعات غدا

توقف محطات مريوط الكيلو 40 سبب قطع المياه عن مدينة برج العرب الجديدة وبعض المناطق الأخرى

صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه سيتم قطع المياه عن مدينة برج العرب الجديدة، وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح يوم الجمعة، الموافق 17/1/2020، وحتى الساعة 10 صباح نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات.

توقف محطات مريوط الكيلو 40 سبب قطع المياه

وأوضح أنه سيتم قطع المياه خلال تلك الفترة نظراً لإفادة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بتوقف محطات مريوط الكيلو 40، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الدوائر جهد 16 ك.ف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لأعمال الصيانة الطارئة.

وأضافت مياه الاسكندرية أن توقف محطات مريوط سيؤدى لقطع المياه عن غرب الإسكندرية من الكيلو 34 ساحلي حتى الحمام، ومدينة برج العرب الجديدة، والعامرية وتوابعها، والنهضة وبنجر السكر، وقرى شمال التحرير، والعشرة آلاف، والبذور والبستان، ومدينة النوبارية الجديدة، وقرى فرع ۲۰.

‎وأهاب رئيس جهازمدينة برج العرب الجديدة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، لتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

نبذه عن المدينة

تم إنشاء مدينة برج العرب الجديدة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1979 م ، وتجاوزت الاستثمارات بالمدينة 5,3 مليار جنيه، بواقع 4.2 مليار جنيه بقطاع المرافق، و760.5 مليون جنيه بقطاع الإسكان، و270,5 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و25,2 مليون جنيه بقطاع الزراعة.