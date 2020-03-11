عقـــارات

قطع المياه عن مدينة العبور ومناطق محيطة من 10 مساء الجمعة وحتى صباح السبت

بسبب أعمال الصيانة
محمود زكي 4:39 م, الأربعاء, 11 مارس 20 4:39 م, الأربعاء, 11 مارس 20

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صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه سيتم قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل، والمناطق التى يتم تغذيتها من رافع رقم ٢، المُغذى بالمياه لمدينة القاهرة الجديدة، ومدن (الشروق – بدر – العبور الجديدة)، وكذا المناطق التى يتم تغذيتها بالمياه خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل (مدينة السلام – النهضة)،

وذلك ابتداءً من الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق ١٣/٣/٢٠٢٠، وحتى ١٢ ظهر يوم السبت ١٤/٣/٢٠٢٠، نظراً لتنفيذ أعمال الصيانة بمأخذ المياه.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى قيام الجهاز بتوفير عربات لمياه الشرب للاحتياجات الضرورية .

ولفت إلى أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى ، على مدار الـ24 ساعة ، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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