قطع المياه عن مدينة أخميم الجديدة بسوهاج غدًا لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع المياه عن مدينة أخميم الجديدة، بداية من مساء غد الإثنين وحتى الثامنة من صباح يوم الثلاثاء لمدة 12 ساعة، لإجراء أعمال الصيانة لخط مياه قطر 14 بوصة بجوار بنك مصر القديم.

قطع المياه من ميدان الصينية وحتى الخلوة

وقال اللواء مهندس محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إن قطع المياه عن أخميم الجديدة سيبدأ من ميدان الصينية بطريق “سوهاج – أخميم” وحتى الخلوة لمدة 12 ساعة اعتبارا من مساء الغد.

توفير المياه اللازمة للمواطنين

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة، على ضرورة أن يتخذ المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات احتياطاتهم في توفير الكميات المناسبة من المياه اللازمة لهم خلال تلك الفترة.