لايف

قطع المياه عن مدينة أخميم الجديدة بسوهاج غدًا لمدة 12 ساعة

قطع المياه بسوهاج يبدأ من ميدان الصينية وحتى الخلوة
خالد الأسمر 6:19 م, الأحد, 9 فبراير 20 6:19 م, الأحد, 9 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع المياه عن مدينة أخميم الجديدة، بداية من مساء غد الإثنين وحتى الثامنة من صباح يوم الثلاثاء لمدة 12 ساعة، لإجراء أعمال الصيانة لخط مياه قطر 14 بوصة بجوار بنك مصر القديم.

قطع المياه من ميدان الصينية وحتى الخلوة

وقال اللواء مهندس محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إن قطع المياه عن أخميم الجديدة سيبدأ من ميدان الصينية بطريق “سوهاج – أخميم” وحتى الخلوة لمدة 12 ساعة اعتبارا من مساء الغد.

توفير المياه اللازمة للمواطنين

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة، على ضرورة أن يتخذ المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات احتياطاتهم في توفير الكميات المناسبة من المياه اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

ملف الكاتب خالد الأسمر

اقرأ أيضاً

قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة المنصورة لمدة 5 ساعات غدا

سحر نصر 5:46 م, الأحد, 2 فبراير 20

قطع المياه عن عدة مناطق بالمنوفية لمدة 6 ساعات غدا

سحر نصر 5:39 م, الأحد, 2 فبراير 20

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة بسبب «كسر مفاجئ»

هيثم سمير 8:40 م, الأثنين, 9 ديسمبر 19

قطع المياه عن مناطق بالجيزة من 11 مساء اليوم لـ7 صباح الغد

المال - خاص 4:26 م, الجمعة, 1 نوفمبر 19