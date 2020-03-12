قطع المياه عن كامل أنحاء القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن جميع المناطق بالقاهرة، بسبب كثافة الأمطار وسوء الأحوال الجوية وعدم استيعاب شبكة الصرف الصحى للكم الهائل من مياه الأمطار، وذلك حتى انتهاء الأمطار.

وتأسف الشركة عن قطع المياه الذي يأتي يشكل خارج عن إرادتها، وسوف يتم عودة المياه تدريجيا بعد انتهاء نوة الأمطار.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واصل ترأسه للاجتماعات الممتدة منذ الصباح لغرفة الأزمات، التى تم تشكيلها من مسئولى الوزارة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد، لمتابعة الموقف أولاً بأول، وذلك بالإضافة إلى متابعته الميدانية لأعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة.

وتابع الوزير الموقف مع مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للاطمئنان على أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأشار إلى أن كمية الأمطار المتساقطة تتجاوز الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بعدة مرات، مؤكداً أن شركات المياه والصرف، وأجهزة المدن الجديدة، تبذل قصارى جهدها فى تخفيف آثار سقوط الأمطار.

وكان المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، قد أكد أن أجهزة المدن الجديدة، التى تشهد سقوطا لكميات كبيرة من الأمطار (١٧ مدينة جديدة)، تبذل قصارى جهدها فى سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بتلك المدن.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن هناك أكثر من ١٥٠٠ عامل، و٦٠٠ معدة، ما بين سيارات سيول، وعربات مدمجة، ونافورى، وعربات نقل، وطلمبات، وحفارات، غيرها، تعمل منذ صباح اليوم فى سحب مياه الأمطار.

وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن رؤساء أجهزة المدن، وفرق العمل المختصة، متواجدة فى المواقع على مدار الـ24ساعة، من أجل سحب تجمعات المياه.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن أجهزة المدن الجديدة، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، تبذل قصارى جهدها، وتدفع بجميع العاملين والمعدات بالمواقع المختلفة، لسحب مياه الأمطار الغزيرة، موضحاً أن معدلات تساقط الأمطار مرتفعة جدا، و تتجاوز القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى، ولكن جارٍ التعامل لتقليل آثار المياه المتجمعة.

كما تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، سدود وبرك التخزين، في مشروع الغابة الشجرية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث اطمأن على منسوب المياه بالبرك، وكذا تابع السدود الترابية التى تم تنفيذها وتدعيمها لمنع تسرب المياه، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ رافع بطاقة 150 الف متر مكعب، وتنفيذ الخط الناقل للمياه المعالجة لمنطقة الامتداد.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد تابع تطورات حالة الطقس السيء من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، حيث تابع مع المحافظين تطورات الطقس وآثاره والإجراءات التي تتم ، وقال إنه يتابع إحصائيات دقيقة لكميات الأمطار بمختلف المحافظات وحتى هذه اللحظة الأوضاع مستقرة ويعلمون أنه في الساعات المقبلة سوف تزيد كمية الأمطار والرياح.

كما ناشد رئيس الوزراء المواطنين أيضا بالابتعاد عن أعمدة الإنارة لعدم التعرض لصعق أو حدوث أي نوع من أنواع هذه الحوادث .

وأوضح أن هناك احتمالية لتقليل ضغط المياه مع كثافة الأمطار للمساعدة في أن تستوعب المواسير وشبكات الصرف كمية الأمطار بدرجة أكبر، ويمكن أن تنقطع المياه في بعض المناطق.

وأكد مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه كل قطاعات الدولة للاستعداد لمواجهة أي ظروف بسبب موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد.

وقال إن القوات المسلحة مستعدة للتدخل عند الحاجة، وهناك استعدادات من وزارة الداخلية ورجالها من ضباط وأمناء شرطة وجنود يتواجدون في كل مكان في الشارع.