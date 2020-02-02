قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة المنصورة لمدة 5 ساعات غدا

اعلنت محافظة الدقهلية عن قطع المياه غدا الاثنين ولمدة 5 ساعات بدءا من الـ 10 مساء وحتى الـ 3 صباحا في عدة مناطق بمدينة المنصورة.

وذكرت أن المناطق هي “شارع قناة السويس وجزء من توريل وجزء من الدراسات وعزبة الشال وكفر البدماص وجزء من شارع بورسعيد والسكة القديمة وميت حضر وحسين بيك وشارع الجيش وعبدالسلام عارف ومدينة مبارك ومجمع المحاكم والهدى والنور ومنطقة المرور”.

قطع المياه نتيجة أعمال تركيب وصيانة بخط المياه

وأوضحت المحافظة أن قطع المياه نتيجة إجراء أعمال تركيب وصيانة في خط المياه الرئيسي بشارع الجيش بالمدينة.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لعودة المياه إلى المناطق المذكورة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المصالح الخدمية بتدبير كافة احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه مرة أخرى.