قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة بدءا من الثانية ظهرا

حذرت محافظة الجيزة اليوم من أنه سوف يتم تقليل الضغوطات وقطع المياه بعدد من المناطق بدءا من الساعة الثانية عصرا.

وأوضحت المحافظة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك أن ذلك بالتزامن مع موجه هطول الامطار الشديدة التي سوف تتعرض لها المحافظة ولكي يتسني للأجهزة التنفيذية تصريف كميات الامطار بشبكات الصرف بسبب موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.

وأهابت محافظة الجيزة في بيانها بالمواطنين ضرورة تخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الساعات المقبلة.

وكما نوهت المحافظة بعدم النزول مطلقا بالشارع الا في حالات الضرورة القصوي وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين من الرياح والعواصف الشديدة ولكي يتسني لأجهزة المرافق والاسعاف والكهرباء القيام بعملهم.