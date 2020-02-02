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قطع المياه عن عدة مناطق بالمنوفية لمدة 6 ساعات غدا

وفرت الشركة سيارات مياه متنقلة
سحر نصر 5:39 م, الأحد, 2 فبراير 20 5:39 م, الأحد, 2 فبراير 20

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، وكفر المصيلحة، وميت خاقان لمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه سيكون اعتبارا من التاسعة صباح غد الاثنين وحتى الثالثة عصرا، وذلك نظراً لقيام الشركة بغسيل الشبكات .

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

تدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حال وجود أي شكوى الاتصال على الخط الساخن 125.

وتعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

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بقلم سحر نصر

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