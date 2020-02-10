قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

قطع المياه اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء وحتى الساعة 10 مساء من نفس اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة عن قطع المياه بعدة مناطق بالقاهرة غدًا الثلاثاء الموافق 11/ 2/ 2020 لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء وحتى الساعة 10 مساء من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة أنه نتيجة عملية إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 م بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون.

مناطق قطع المياه

ولفتت إلى أنه ترتب على إحلال وتجديد خط المياه قطع المياه عن مناطق “منشية البكرى، عمارات العبور، خلف عمارات العبور، القوات الجوية، الحرس الجمهورى، المنطقة المركزية العسكرية، مبنى وزارة الدفاع “.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.