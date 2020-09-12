قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا لمدة 12 ساعة بسبب أعمال التحويلات

مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيام الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم، مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.

الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (هليوبوليس – روكسى – الخليفة المأمون – حدائق القبة – منشية الصدر – منشية البكرى – العباسية – حلمية الزيتون – حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية).

وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 14-9-2020 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم.