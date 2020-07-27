قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا لمدة 8 ساعات

وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 28-7-2020 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (شارع سنان – ش نصوح – طومان باى – ش العزيز بالله – ش جسر السويس من التجنيد حتى ميدان روكسى – منطقة الزيتون الشرقيه) وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 28-7-2020 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بجسر السويس.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.