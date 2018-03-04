قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها فجر الإثنين

المال – خاص
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها ( ميت خلفان – كفر المصيلحه – شنوان ) بداية من الساعة الرابعه فجر يوم الأثنين الموافق 5/3/2018 حتى الساعه الثامنة مساء نفس اليوم، لاجراء أعمال الغسيل الدورى وبعض أعمال الصيانة الخاصة بالشبكات بهدف تحسين جوده الخدمه المقدمه للمواطنين داخل المدينة وضواحيها.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125).