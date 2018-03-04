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قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها فجر الإثنين

المال - خاصأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها ( ميت خلفان - كفر المصيلحه - شنوان ) بداية من الساعة الرابعه فجر يوم الأثنين الموافق 5/3/2018 حتى الساعه الثامنة مساء نفس اليوم، لاجراء أعمال الغسيل الدورى وبعض أعمال الصيانة الخاصة بالشبكات بهدف تحسين