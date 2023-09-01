قطع المياه عن بعض مناطق عين شمس ومصر الجديدة ومدينة نصر بدءا من العاشرة مساء اليوم

وحتى الساعة 10 صباح غدٍ السبت الموافق 2/9/2023

قطع المياه عن بعض مناطق عين شمس ومصر الجديدة ومدينة نصر بدءا من العاشرة مساء اليوم
شريف عمر

شريف عمر

11:57 ص, الجمعة, 1 سبتمبر 23

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنقطاع المياه عن مناطق ( عين شمس، مصر الجديدة ، مدينة نصر، و الحى العاشر)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 1/9/2023، وحتى الساعة 10 صباح غدٍ السبت الموافق 2/9/2023.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام الكلية الحربية.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع

على أن يتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

شريف عمر

شريف عمر

11:57 ص, الجمعة, 1 سبتمبر 23