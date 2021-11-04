قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة والجيزة غدا

حتى السادسة من صباح السبت

أعلنت شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – عين شمس الغربية – شارع سليم الأول ومتفرعاته – ابن سندر – منشية البكرى – منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريس – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف “التابعة لمدينة نصر” – الإمداد والتموين – مساكن رامو)، وذلك اعتباراً من الساعة 8 مساء غد الجمعة 5 -11 -2021، وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق 6 -11-2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

على صعيد متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع مياه الشرب لمدة ٦ ساعات عن مناطق:

( العمرانية الغربية – العمرانية الشرقية – ميدان الجيزة – جسر الكنيسة – المنيب – القصبجي – الكنيسة – أول فيصل – الطالبية )، وذلك اعـتـبـاراً مـن الـسـاعـة 12 مساء غد الجمعة الموافق 5/11/2021، وحتي الساعه 6 من صباح بعد غد السبت الموافق 6/11/2021 .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الي إعادة تأهيل لوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب، مما يؤدي الي توقف المحطة.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.