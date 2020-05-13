قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن قطع المياه عن مناطق دار السعادة وشارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته ومنطقة السبع عمارات وشارع النزهة وميدان صلاح الدين وشارع السباق ومتفرعاته ومسشتفى جوهر وشارع هارون وشارع أسوان وشارع جلال الدين الدسوقي يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء أن قطع المياه سيبدأ أعتبارا من الساعة الرابعة من فجر يوم الجمعة ١٥-٥-٢٠٢٠ وحتى الساعة الرابعة عصر اليوم ذاته، وذلك للقيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر ١٠٠٠ مم المتعارض مع أعمال كباري بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافته إلى أنها وفرت سيارات مياه فى المناطق المتأثرة بالانقطاع، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.