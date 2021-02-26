قطع المياه عن العمرانية الأحد لمدة 8 ساعات لأعمال الصيانة

من العاشرة مساء الأحد 28 فبراير وحتى السادسة صباح الاثنين

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية، وذلك لتحسين ضغط المياه بهذه المناطق قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك إلى جانب سرعه إنهاء أعمال الرصف في الجزء المتبقي من شارع الشعب تقاطع محور ترعة الزمر بحي العمرانية.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر يستلزم قطع المياه لمدة ٨ ساعات تبدأ من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق ٢٨/٢/٢٠٢١ وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين الموافق١/٣/٢٠٢١ لسرعة الانتهاء من الأعمال، وسوف تتأثر منطقتي العمرانية الشرقية والغربية بانقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي العمرانية بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة والمتابعة الميدانية.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.