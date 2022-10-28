قطع المياه ببعض مناطق الجيزة الـ 6 مساء اليوم لأعمال تنفيذ المونوريل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق “طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومشروعات نيو جيزة، وماونتن فيو، وويست هيلز، وجوزيف المستقبل، وسامكريت، وأبو رواش “، وذلك لمدة ١٢ ساعة بدءا من الساعة 6 مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٨/ ١٠ / ٢٠٢٢، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت ٢٠٢٢/١٠/٢٩.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال تنفيذ مشروع المونوريل والمتعارضة مع مسار خط المياه قطر ٨٠٠ مم المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.