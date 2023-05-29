قطع الكهرباء عن 10 مناطق بالإسكندرية.. تعرف على الأسباب والموعد

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في محافظة الإسكندرية، عن قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بشرقي وغربي ووسط المحافظة، وذلك بسبب إجراءات الصيانة التي تجريها الشركة على عدد من الخطوط.

ستانلي- الاسكندرية

وأصدرت شركة الإسكندرية للكهرباء، بيانا منذ قليل، أكدت خلاله قطع الكهرباء عن 10 مناطق بشرق وغرب ووسط المحافظة، على أن تكون مدة الانقطاع 3 ساعات ظهرا اليوم الإثنين، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة.

وحدد بيان الشركة الأماكن العشرة التي من المقرر أن يتم قطع التيار الكهربائي فيها، وتقرر قطع الكهرباء في 3 مناطق شرقي المدينة وهي: منطقة المندرة، مصنع مکاوي ومنطقة سیدي بشر طريق الجيش شارع زاخر وشارع حسين هيكل ومنطقة سابا باشا، وذلك بشركة الأدوية أمام بنزينة سابا باشا.

وأشار بيان الشركة إلى أنه تقرر قطع التيار الكهربائي بثلاث مناطق بنطاق حي وسط الإسكندرية، وهي: منطقة الإبراهيمية طريق الصرف الصحي ومنطقة سبورتنج ومنطقة محرم بك خلف سينما ريالتو شارع النبي دانيال.

وبالنسبة للمناطق المقرر قطع الكهرباء عنها بنطاق غربي الإسكندرية وهي مناطق الدخيلة بمساكن الهانوفيل والعامرية عند مساكن الري ومرغم المتحدة ومنطقة التعاونيات ومنطقة برج العرب طريق النوادي.

ودعت الشركة المواطنين إلى الاتصال على الخط الساخن على رقم 121 عند الحاجة، وإلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.