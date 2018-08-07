«قطع الغيار» تتنافس لاقتناص حصة من كعكة «أون لاين»

شريف عيسىيتجه عدد من وكلاء وتجار قطع غيار السيارات فى مصر لعقد اتفاقيات مع شركات مثل سوق دوت كوم والتى وقعت معها الهندسية للسيارات SMG، أكبر مستورد لقطع الغيار، خلال الفترة الماضية، لبدء عمليات البيع عبر الإنترنت، أو تدشين منصة إلكترونية للبيع من خلالها مثل أتومبيلى.يأتى ذلك فى الوقت الذي فرضت



شريف عيسى

يتجه عدد من وكلاء وتجار قطع غيار السيارات فى مصر لعقد اتفاقيات مع شركات مثل سوق دوت كوم والتى وقعت معها الهندسية للسيارات SMG، أكبر مستورد لقطع الغيار، خلال الفترة الماضية، لبدء عمليات البيع عبر الإنترنت، أو تدشين منصة إلكترونية للبيع من خلالها مثل أتومبيلى.

يأتى ذلك فى الوقت الذي فرضت فيه الثورة التكنولوجية العديد من التغيرات فى مستقبل تجارة السيارات ومشتملاتها، خاصة المتعلقة بقطع الغيار والإكسسورات، وتتجه شريحة كبيرة من المصنعين العالميين لتوفير خدمات الشراء عبر المتاجر الإلكترونية.

وتشير التقارير إلى أن مبيعات قطع الغيار عبر الإنترنت بلغت خلال 2017، ما يقرب من 130 مليار دولار، وأن الشركات والمصنعين يستهدفون نموًا بالتجارة الإلكترونية لقطع الغيار بمعدل يصل إلى %6.2 بنهاية هذا العام.

كما يسعى العديد من الشركات مثل طيبة أوتو لقطع الغيار لإنشاء تطبيق يحمل اسم “عربيتك” بهدف ترويج منتجاتها، وإتاحة فرص البيع من خلال الموبايل.

“المال” ترصد فى تقريرها التالى التطورات المستقبلية لعمليات البيع الإلكترونى لسوق قطع غيار السيارات فى مصر، والعالم.

غطاس: توسعات بنشاط SMG عبر سوق دوت كوم



تشهد سوق قطع الغيار توجه العديد من المصنعين والوكلاء والتجار للبيع المباشر عبر برامج الهاتف النقال، والمنصات الإلكترونية المنتشرة على الإنترنت، ما دفع إلى التوقعات باستحواذ مبيعاتها على 30 من الحصة السوقية فى 2020.

وفى الوقت نفسه أشار عدد من قيادات السوق إلى أنه على مدار العامين الماضيين لجأت الشركات لضخ استثمارات بهدف تعزيز بيعها المباشر للجمهور، بما يمكنها من تعزيز حصتها السوقية.

وأوضحوا أن عمليات البيع عبر الإنترنت ما زالت محدودة، وتخضع للتجرية حتى الآن، مبينين أن مبيعات قطع الغيار إلكترونيًا تتراوح حاليًا بين %3 و%5 من المبيعات الإجمالية للسوق.

فى البداية، قال إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة الهندسية للسيارات SMG، وكلاء العديد من العلامات التجارية بقطع الغيار، إن شركته شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاق تعاون مع “سوق دوت كوم” لتسويق قطع الغيار المتوافرة لديها للبيع التجارى عبر موقعها الرسمى.

وكشف غطاس، لـ”المال”، أنه من المقرر أن تطلق الهندسية للسيارات حملة دعائية موسعة بهدف تفعيل عمليات البيع عبر سوق دوت كوم خلال الفترة المقبلة، بما يتيح لشبكة الموزعين الحصول على طلبياتهم من قطع الغيار دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع الشركة.

وتوقع أن تسهم الخطوة فى دعم مبيعات قطع الغيار مع وجود طريقة وأسلوب جديدين للبيع، خاصة مع الزيادات التى شهدتها مبيعات سوق قطع الغيار خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة تراوحت ما بين %30 و%40.

وأضاف أن شركته أجرت الفترة الماضية توسعات فى قطع الغيار التى تحمل العلامة التجارية SMG، والتى تستهدف فئة ملاك السيارات من ذوى الدخول المتوسطة.

كما توقع أن يلجأ العديد من شركات قطع الغيار خلال الفترة المقبلة إلى توقيع عقود مع شركات تسويق إلكترونى لبيع منتاجاتها بهدف تقليل تكلفة النقل، موضحًا أنه من الصعب حاليًا التوقع بنسبة النمو التى قد تحققها الشركة جراء توقعيها مع سوق دوت كوم لبيع قطع الغيار المتوافرة لدى الشركة، لاسيما أنها تخضع للاختبار وجس النبض.

فى سياق متصل، قال كريم كمال، مؤسس شركة “تومبيلى دوت كوم” لبيع قطع الغيار عبر الإنترنت، إن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا فى مبيعات قطع الغيار مع توجه كبار الوكلاء، والمستورين للبيع عبر التطبيقات الذكية، والمنصات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على العميل.

وتوقع أن تستحوذ مبيعات قطع الغيار عبر الإنترنت، والمنصات الإلكترونية على حصة سوقية تقدر بنسبة %30، من المبيعات الإجمالية لسوق قطع الغيار وذلك بحلول 2020.

وكشف مؤسس تومبيلى دوت كوم عن وجود مفاوضات جادة مع شركات سيارات، ووكلاء لبيع قطع الغيار لعرض منتجاتهم عبر موقع الشركة، والمساهمة بضخ مزيد من الاستثمارات بهدف تطوير الموقع عبر إضافة منتجات جديدة له، رافضًا الكشف عن تفاصيل تلك المفاوضات فى الوقت الراهن.

وأشار إلى أن موقع تومبيلى يستهدف خلال الفترة المقبلة ضم قطاعات جديدة من قطع الغيار سواء لوسائل النقل مثل الأتوبيسات، أو الشاحنات، مؤكدًا بدء تفعيل خدمة توفير قطع الغيار للموتوسيكلات عبر الطلب الخاص.

وتابع: أنه خلال الفترة الحالية يقتصر نشاط الشركة على توفير قطع غيار الملاكى ذات المنشأ الكورى، واليابانى، مستهدفًا بنهاية العام بدء توفير قطع الغيار للعلامات التجارية ذات المنشأ الصينى والألمانى والفرنسى.

وبيّن أن المنصة تتيح للمستورد إمكانية البيع بالتجزئة إلى جانب البيع بالجملة لشبكة الموزعين المتاحة لديه، ما يسهم فى تعظيم الأرباح مع زيادة هامش المكسب لقطع الغيار المبيعة بالتجزئة، علاوة على قدرته على الوصول لشرائح جديدة من المجتمع، بالإضافة إلى حصوله على تحليلات إحصائية ورقمية عن منتجاته الأكثر مبيعًا.

وعن الفوائد المنصة للعملاء، قال إن قطع الغيار ترتكز فى ثلاث مناطق رئيسية بالقاهرة، وهى الحرفيين، وشارع دمشق، ووسط القاهرة التوفيقية، وبالتالى فإن ملاك السيارات بالمحافظات الإقليمية يلجؤون إلى تلك المناطق للحصول على احتياجات سيارته لإجراء الصيانة لها.

وأشار إلى أن الوصول لتلك المناطق من المحافظات الإقليمية يعد إهدارًا للوقت، بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الحصول على قطعة الغيار، إلى جانب تفاوت أسعار قطع الغيار من تاجر لآخر، وإمكانية التعرض لتضليل حال الحصول على قطعة غيار مغشوشة، غير أصلية.

وأضاف أن مناطق بيع قطع الغيار غالبًا ما تتبع سياسية عدم الارتجاع للأجزاء المبيعة، الأمر الذى يعرض المشترى لمزيد من التكاليف إذا ما تعرضت للتلف عقب شرائها.

وقال شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع الغيار، إن السوق تشهد العديد من التحولات خلال الفترة الحالية مع توجه العديد من منتجى ووكلاء قطع الغيار للبيع الإلكترونى، موضحًا أن الشركات على مدار العامين الماضيين قررت ضخ استثمارات فى هذا الصدد لتوسيع نشاط أعمالها.

وأوضح أن عمليات البيع إلكترونيًا ما زالت حتى الآن فى طور التجربة خاصة مع تعدد الموديلات والعلامات التجارية المتواجدة فى السوق، مشيرًا إلى أن عمليات بيع قطع الغيار إلكترونيًا تمثل حاليًا 3 إلى %5 من المبيعات الإجمالية للسوق.

وتوقع أن تشهد مبيعات السوق عبر النوافد والمنصات والبرامج الإلكترونية نموًا بنهاية العام الجارى لتصل إلى %10، مع توجه كبار مستوردى قطع الغيار لها.

■ بنهاية 2021



152 مليار دولار إجمالى المبيعات العالمية

رجحت وكالة Hedges & Company الأمريكية أن تصل قيمة إجمالى مبيعات قطع الغيار الجديدة والإكسسورات للسيارات المتأثرة بالأون لاين إلى 152 مليار دولار بحلول 2021.

وتعد Hedges & Company وكالة تسويقية رقمية تقدم خدمات إلكترونية تتعلق بصناعة قطع غيار السيارات، تم إنشاؤها فى عام 2004، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وعرفت الوكالة التأثير بالأون لاين بأن يلجأ المستهلك إلى محركات البحث مثل جوجل، أو مواقع بيع قطع الغيار على الإنترنت، أو مواقع المصنعين، ومنتديات السيارات لقراءة معلومات عن قطع الغيار الراغبين فى شرائها، علاوة على إمكانية التعرض للإعلانات الرقمية لقطع الغيار، ومراجعة البائعين المباشرين.

وذكرت الوكالة أن تأثير الديجيتال على مبيعات قطع غيار السيارات الجديدة سيدفعها للنمو بنهاية العام الجارى لتصل إلى 138 مليار دولار، بنمو نسبته %6.2، عن أداء 2017 والذى حققت خلاله 130 مليارا.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات قطع الغيار المتأثرة بخدمات الأون لاين بلغت فى عام 2012، 80 مليار دولار، مقابل ما يقرب من 100 مليار خلال 2013، بمعدل نمو %25.

وواصلت مبيعات قطع الغيار والإكسسوارات المتأثرة بالأون لاين نموها خلال 2014 بمعدل بلغ %10، لتسجل 110 مليارات دولار، وفى 2015 تجاوزت المبيعات حاجز 118 مليارا، بنمو %7.3.

■ بمعدل نمو يصل إلى %30



توقعات بتجاوز إيراداتها عبر المحمول 5.7 مليار دولار



كشف تقرير وكالة Hedges & Company الأمريكية عن ارتفاع مبيعات قطع غيار السيارات والإكسسوارات عبر الهاتف النقال لتسجل 5.7 مليار دولار بنهاية هذا العام، بنمو يصل إلى %30.





وبلغ إجمالى قيمة مبيعات قطع الغيار عبر المحمول بنهاية العام الماضى وفقًا لتقديرات H&C ما يقرب من 4.4 مليار دولار.

وكسرت التجارة الإلكترونية لقطع غيار السيارات عبر الهاتف حاجز المليار دولار للمرة الأولى فى تاريخها خلال عام 2012.





ورهن التقرير نمو مبيعات قطع الغيار عبر الهاتف النقال بمدى تطور أجهزة المحمول، متوقعًا أن تصل بنهاية 2021، إلى ما يقرب من 10.4 مليار دولار، بمعدل نمو %82.5 مقارنة بمعدلات البيع بنهاية هذا العام.





وتوقعت الوكالة أن تشهد السنوات الأربع المقبلة نموًا فى معدلات بيع قطع الغيار عبر المحمول بنسبة تصل إلى %25 سنويًا حتى نهاية 2021، على أن تشهد بعد ذلك نموًا ولكن بوتيرة متباطئة.





وأشار التقرير إلى أن مصنعى الهواتف النقالة أدرجت حلولاً استراتيجية للكثير من المشكلات التى تواجه المستهلكين الراغبين فى الشراء عبر الإنترنت، الأمر الذى يمهد الطريق لحدوث طفرة فى مجال التجارة الألكترونية خلال السنوات القليلة المقبلة.











«أمازون» تستهدف 6.9 مليار دولار فى 2018

تستهدف شركة أمازون أن تنمو مبيعاتها من قطع الغيار وإكسسوارات السيارات عبر الإنترنت إلى 6.9 مليار دولار بنهاية العام الجارى.



وتعد أمازون أكبر متجر لبيع السلع وتقديم الخدمات أون لاين فى العلم، ويليها eBay، والمارت، وسوارس، وبست باى، علاوة عن متجر على بابا جورب.

وقالت أمازون إن نمو مبيعات قطع الغيار لها يأتى من قطاعات خدمات ما بعد البيع والإكسسوارات، منتجات العناية بالسيارات، بالإضافة إلى توفير المتجر قطع الغيار الأصلية للمصنع والتى ستظهر نموًا فى اداء البيع خلال الفترة المقبلة.



وتنشط عمليات بيع قطع غيار السيارات إلكترونيًا فى كل من الأجزاء الخارجية للسيارة مصل الشبكة الأمامية، والأكسدام، والمرايا، بالإضافة إلى العجلات والإطارات ومتعلقاتها مثل الكوريك، إلى جانب منتجات الإضاءة مثل الفوانيس الأمامية، ومصابيح الضباب.



وذكر موقع بزنس انسايدر، أن أمازون، وeBay يمثلان الأن مسقبل عالم السيارات عبر توفير إمكانيات البيع عبر الإنترنت سواء للسيارات الكاملة، أو لخدمات ما بعد البيع من قطع غيار اصلية.



وأشار إلى أن نطاق نجاحات كلتا الشركتين فى مجال أعمال بيع قطع غيار السيارات عبر الإنترنت يرتكز فى أمريكا الشمالية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.



وتستحوذ كل من أمازون، وeBay على حصة تقدر بنحو %70 من مبيعات قطع الغيار السيارات بأمريكا، عبر الأون، إلا أن أداءها فى أوروبا أقل بكثير نتيجة وجود شركات قطع غيار قوة قادرة على منافستها، وإن كان لها حصص سوقية كبيرة فى كل من المملكة المتحدة وألمانيا.

وقالت مؤسسة فورست آند سوليفان للأبحاث، إن أعمالها فى قطع الغيار ومحلقاتها كانت من أسرع الوحدات نموًا لأمازون، خاصة أنها تمكنت من جذب شرائح جديدة من العملاء والشركات.



وتنبأت فورست آند سوليفان أن تشهد مبيعات قطع الغيار وإكسسوارات السيارات نموًا سنويًا يتراوح ما بين %10 و%15، وذلك بحلول 2020، فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا الغربية، إلا أن النمو سيكون أكبر فى أسواق الدول الناشئة مثل الهند، وسيكون بقيادة أمازون.



وتتولى أمازون تتولى توفير خدمة التوصيل لقطع الغيار لأكثر من 40 ولاية أمريكية، بأسعار تقل بمعدل %23 عن أسعار المتاجر التقليدية.





