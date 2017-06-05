قطع العلاقات مع قطر يتصدر عناوين الصحف المصرية

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وكان أهمها:الأهرام– السيسى: الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين– الأعلى لتنظيم الإعلام: بعض المواقع «المحجوبة» تتبع شركات تم التحفظ علي أموالها– شكري يستقبل أعضاء



المال – خاص تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وكان أهمها: الأهرام – السيسى: الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين – الأعلى لتنظيم الإعلام: بعض المواقع «المحجوبة» تتبع شركات تم التحفظ علي أموالها – شكري يستقبل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب – وزير الداخلية يبحث مع وزيرة التخطيط تطوير الخدمات الجماهيرية – سهولة الامتحان تغضب المتفوقين – تسريب أسئلة «العربى» بالثانوية العامة من العريش – 150 مليون يورو لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة – 46.74% نسبة النجاح للإعدادية الأزهرية و 64٫50% للابتدائية – موجة حارة حتى نهاية الأسبوع بارتفاع 6 درجات – المتحدث العسكرى : ضبط 16 مشتبها بدعم الجماعات التكفيرية بسيناء – تخصيص 3 آلاف فدان لإقامة 1907 مشروعات بالمحافظات – وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء: لن نسمح بوجود مخالفات بناء الأخبار – طلاب القاهرة والجيزة سعداء بسهولة الامتحانات’ – بوكليت الثانوية يهزم «التسريبات» في الجولة الأولي’ – رئيس الوزراء: الأولوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين – وزير الدفاع يتفقد منظومات التسليح ومرابط الغواصات والقطع الجديدة بالبحرية – بدء إجراءات نقل الدفعة الثانية من مجري العيون’ – لليوم الرابع.. «الأزاريطة» تحت رحمة العقار المائل’ الجمهورية – البشير: الأعمال الإرهابية في مصر مؤامرة من أعداء الأمة – السفير الروسي بالقاهرة: بدء بناء الضبعة النووية.. قبل نهاية العام – البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي إلي 31.125 مليار دولار – وفد بالرياض لاستكمال مفاوضات الربط الكهربائي – قافلة “الجمهورية ” الطبية ومؤسسة “طبيب الخير” في كنيسة البابا شنودة – 15 قيادة شابة بالمجتمعات والمدن الجديدة – العاشر من رمضان تحتفل بعيدها القومي – 7300 معتمر غادروا إلي الأراضي المقدسة – تكريم محافظ القاهرة السابق