سيـــاســة

قطع العلاقات مع قطر يتصدر عناوين الصحف المصرية

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وكان أهمها:الأهرام– السيسى: الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين– الأعلى لتنظيم الإعلام: بعض المواقع «المحجوبة» تتبع شركات تم التحفظ علي أموالها– شكري يستقبل أعضاء
10:24 ص, الأثنين, 5 يونيو 17 10:24 ص, الأثنين, 5 يونيو 17

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وكان أهمها:

الأهرام

– السيسى: الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين

– الأعلى لتنظيم الإعلام: بعض المواقع «المحجوبة» تتبع شركات تم التحفظ علي أموالها

– شكري يستقبل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

– وزير الداخلية يبحث مع وزيرة التخطيط تطوير الخدمات الجماهيرية

– سهولة الامتحان تغضب المتفوقين

– تسريب أسئلة «العربى» بالثانوية العامة من العريش

– 150 مليون يورو لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة

– 46.74% نسبة النجاح للإعدادية الأزهرية و 64٫50% للابتدائية

– موجة حارة حتى نهاية الأسبوع بارتفاع 6 درجات

– المتحدث العسكرى : ضبط 16 مشتبها بدعم الجماعات التكفيرية بسيناء

– تخصيص 3 آلاف فدان لإقامة 1907 مشروعات بالمحافظات

– وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء: لن نسمح بوجود مخالفات بناء

الأخبار

– طلاب القاهرة والجيزة سعداء بسهولة الامتحانات’

– بوكليت الثانوية يهزم «التسريبات» في الجولة الأولي’

– رئيس الوزراء: الأولوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

– وزير الدفاع يتفقد منظومات التسليح ومرابط الغواصات والقطع الجديدة بالبحرية

– بدء إجراءات نقل الدفعة الثانية من مجري العيون’

– لليوم الرابع.. «الأزاريطة» تحت رحمة العقار المائل’

الجمهورية

– البشير: الأعمال الإرهابية في مصر مؤامرة من أعداء الأمة

– السفير الروسي بالقاهرة: بدء بناء الضبعة النووية.. قبل نهاية العام

– البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي إلي 31.125 مليار دولار

– وفد بالرياض لاستكمال مفاوضات الربط الكهربائي

– قافلة “الجمهورية ” الطبية ومؤسسة “طبيب الخير” في كنيسة البابا شنودة

– 15 قيادة شابة بالمجتمعات والمدن الجديدة

– العاشر من رمضان تحتفل بعيدها القومي

– 7300 معتمر غادروا إلي الأراضي المقدسة

– تكريم محافظ القاهرة السابق

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