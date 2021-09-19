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«قطع الطريق بطريقة خاطئة وتوفى» .. ملابسات حادث تصادم خطيب بالأوقاف بسيارتين

في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
أماني عوض 12:34 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21 12:34 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات حادث تصادم بين 3 سيارات في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تسبب في وفاة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وإصابة قائد سيارة آخر.

وتبين أن قائد سيارة ملاكي “إمام وخطيب بوزارة الأوقاف” قطع الطريق بطريقة خاطئة مما تسبب في اصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وأخرى، ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة.

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جاء ذلك على خلفية رصد ما تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية بشأن وقوع مصادمة بين 3 سيارات، ومصابين بمدينة نصر بالقاهرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وضبطت كافة الأطراف للعرض على النيابة العامة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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