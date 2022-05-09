«قطعة خشبية» وراء مشاجرة بالأعيرة النارية في روض الفرج.. وإصابة 4 أشخاص

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة، بوجود مشاجرة ومصابين بعد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، وتمكنت من ضبط طرفيها.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول صاحب مخبز -مصاب بكدمات باليد- ونجليه، طرف ثان: 3 أشخاص -أحدهم مصاب بكدمة بالوجه، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم- وذلك بسبب إلقاء شخص من الطرف الثاني قطعة خشبية أمام المخبز ملك آخر من الطرف الأول مما دعى باقي الأشخاص، بالتعدى عليه بالضرب، وقيام أحد الأشخاص من الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش، مما أدى إلى إصابة طالبة وصاحب محل، تصادف مرورهما أثناء المشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش المستخدمة في ارتكاب الواقعة، عدد من الطلقات النارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.