قطر وماليزيا تبحثان تطوير التعاون في الاقتصاد والاستثمار

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الثلاثاء) مع رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب تطوير التعاون بين قطر وماليزيا في الاقتصاد والاستثمار، إلى جانب أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان على موقعه الإلكتروني بأن أمير البلاد الشيخ تميم عقد جلسة مباحثات رسمية بالديوان اليوم مع رئيس الوزراء الماليزي الذي يزور البلاد حاليا.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الجلسة بحث أوجه تطوير التعاون المشترك لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

تعزيز التعاون بين قطر وماليزيا

وأشار إلى أن الشيخ تميم ورئيس الوزراء الماليزي تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) أن مباحثات الأمير ويعقوب شملت قضايا بينها النهوض بالتعاون طويل الأمد بين الجانبين ورسم طريق نحو التعاون الاقتصادي وجهود التعافي لما بعد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية محل الاهتمام.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الماليزي، في إطار زيارته، تسلم خطاب اتفاق على استثمار تصل قيمته إلى 360 مليون دولار أمريكي من شركة (أجريكو) الزراعية القطرية، كما شهد تبادل خطاب نوايا بين شركة (بريما) الماليزية وجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للدولة.

وكان صبري يعقوب قد وصل إلى الدوحة الأحد الماضي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وتعد الأولى له إلى قطر منذ تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده في أغسطس العام الماضي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.