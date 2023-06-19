قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما

أعلنت قطر والإمارات اليوم الإثنين إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، عبر استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها، حسبما أفاد الإعلام الرسمي، وفقا لوكالة شينخوا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” إنه “انطلاقا من اتفاق العلا، وحرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما”.

وأضافت “قنا” أن ذلك سيكون باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023.

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين.

وبهذه المناسبة، تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وكانت الإمارات ومعها كل من السعودية والبحرين ومصر قد أعلنت في يونيو عام 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق منافذها برا وبحرا وجوا أمام الدوحة.

وبعد المصالحة التي جرت بموجب اتفاق “العلا” في القمة الخليجية الـ 41 في يناير عام 2021، أجرت قطر مباحثات ثنائية مع كل من السعودية ومصر والإمارات لحل المسائل العالقة، وأعادت الدول الثلاث العلاقات التجارية وحركة النقل مع قطر إلى سابق عهدها.

وخلال العام 2021، استقبلت الدوحة سفيرين من مصر والسعودية وأرسلت سفيريها إلى القاهرة والرياض، في حين تأخر استئناف التمثيل الدبلوماسي مع الإمارات حتى إعلان اليوم.