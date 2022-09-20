قطر وإيران يوقعان اتفاقية لشراء الزعفران بقيمة 300 مليون دولار

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري وقع اتفاقية مع سفير طهران في الدوحة لشراء نحو 200 طن من الزعفران.

ومن المتوقع -كما ورد بموقع CNBC- بحسب الوكالة أن يتم تسليم الشحنة الأولى من الزعفران الإيراني إلى قطر في الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل، بموجب شروط الصفقة.

وتحتل إيران المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الزعفران، تليها الهند ثم أفغانستان، ويطلق على الزعفران الذهب الأحمر، وهو أغلى أنواع التوابل في العالم، ويرجع ذلك إلى طبيعة حصاده وعملية الإنتاج.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين طهران والدوحة العام الماضي 777 مليون ريال، بزيادة نسبتها 34% عن عام 2020.