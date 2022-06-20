قطر للطاقة وكونوكو فيليبس توقعان اتفاقية شراكة لتوسيع حقل الشمال

وقعت شركة قطر للطاقة وشركة كونوكو فيليبس اليوم الإثنين اتفاقية شراكة لتوسيع حقل الشمال القطري، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووفقا للاتفاقية، ستطلق الشركتان مشروعا مشتركا سيحوز حصة نسبتها 12.5 % في حقل الشمال الشرقي. وستحصل كونوكو فيليبس على حصة 25 % في المشروع المشترك.

جدير بالذكر أن كونوكوفيليبس، هي الشريك الثالث الذي تختاره الشركة القطرية في مشروع توسعة الحقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75 مليار دولار.

واختارت قطر للطاقة، قبل ذلك شركة إيني وشركة توتال اينرجيز للشراكة في المشروع.

قطر للطاقة ترسي عقودا برية كبرى للمرحلة الثانية من حقل الشمال في الربع الاول من 2023

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي اليوم الاثنين إن الشركة ستمنح عقودا برية رئيسية للمرحلة الثانية من توسعة حقل الشمال في الربع الأول من عام 2023.

وأضاف أن شركة قطر للطاقة ستختار شركاء في حقل الشمال الجنوبي، وهو المرحلة الثانية من توسعة حقل الشمال، من الشركات العالمية التي تم اختيارها بالفعل للمرحلة الأولى

وتشمل توسعة حقل الشمال ستة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال ستزيد قدرة الإسالة في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، ما يعزز مكانتها كأكبر منتج في العالم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن قطر كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين بعد أستراليا في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022.