قطر للطاقة وتوتال إنريجيز يتعاقدان على تنفيذ أكبر مشروع للغاز المسال في العالم

وقّعت شركتا قطر للطاقة وتوتال إنرجي اتفاقًا لتنفيذ توسعة حقل الشمال الجنوبي للغاز، الذي يعد أكبر مشروع للغاز المسال في العالم، لتصبح الشركة الفرنسية أول المشاركين في المشروع بحصة تقترب من 10%، حسبما ذكرت توتال في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت 24 سبتمبر (2022).

وكانت الشركة الفرنسية قد أشارت في شهر يونيو الماضي (2022) إلى أن مشروع توسعة الجزء الجنوبي من حقل الشمال -الذي يهدف إلى رفع إنتاج قطر من الغاز المسال إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025- يتضمّن بناء 4 خطوط عملاقة، طاقة كل منها 8 ملايين طن متري، عقب إعلان مشاركتها في المشروع.

وتُعَدّ قطر ضمن أكبر 3 دول مصدرة للغاز في العالم، وتنتج حاليًا نحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

أكبر مشروع للغاز المسال في العالم

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي -عقب توقيع اتفاق تنفيذ التوسعات في الجزء الجنوبي من حقل الشمال، الأكبر في العالم للغاز المسال مع توتال إنرجي-: إن الشركة الفرنسية ستمتلك حصة 9.375% من إجمالي نسبة الـ25% من المشروع المخصصة للإسهامات الدولية.

وتمتلك قطر للطاقة، المملوكة للدولة، نسبة 75% من الحقل، في حين تُسهم شركات عالمية أخرى بحصص مثل شل وإكسون موبيل.

وأعلنت الشركة القطرية، الثلاثاء 5 يوليو الماضي، توقيع اتفاقية مع شركة شل، لدخول أكبر مشروع غاز مسال في العالم، وذلك بعد أن أبرمت اتفاقيات مع كونوكو فيليبس وإكسون موبيل وإيني، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت شركات الطاقة والنفط العالمية قد قدّمت في وقت سابق من العام الجاري (2022) عطاءات لتنفيذ 4 قطارات “مرافق إسالة وتنقية”، ضمن مشروع حقل الشمال، من بين 6 قطارات تشملها خطة التوسعة الكاملة.

قدرة سنوية

قالت شركة توتال الفرنسية -عقب توقيعها أول اتفاق لتنفيذ توسعة حقل الشمال الجنوبي مع قطر للطاقة- إنه من المنتظر أن يُنتج الحقل نحو 32 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتابعت شركة توتال إنرجي -في بيانها الذي نشره موقعها الرسمي- أن توسعة حقل الشمال الجنوبي ستضيف 48 مليون طن من الغاز المسال إلى قدرة قطر التصديرية السنوية.

وتستهدف توسعة حقل الشمال الجنوبي -وفق ما أعلنته شركة قطر للطاقة- زيادة قدرة الدولة الآسيوية على إسالة الغاز، ليبلغ إنتاجها 126 مليون طن سنويًا، بحلول 2028، ارتفاعًا من 77 مليون طن حاليًا.

يُذكر أن حقل الشمال الجنوبي هو جزء من أكبر حقل غاز في العالم تشترك فيه قطر مع إيران، التي تسمي حصتها منه باسم “حقل جنوب بارس”.