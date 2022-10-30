«قطر» للطاقة تختار «كونوكو فيليبس» شريكا في مشروع توسعة حقل الشمال

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة اختيار شركة كونوكو فيليبس لتكون الشريك الثالث والأخير في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، وهو جزء من أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وقال سعد الكعبي في مؤتمر صحفي، إن كونوكو فيليبس ستحصل على حصة 6.25% في المشروع.

وكانت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة قد أعلنت بالفعل عن مشاركة شل وتوتال إنرجيز في توسعة حقل الشمال الجنوبي. وقال الكعبي إن كل شركة ستمتلك حصة 9.375%.

وحقل الشمال هو جزء من أكبر حقل غاز في العالم تشترك فيه قطر مع إيران التي تطلق على الجزء الخاص بها من الحقل اسم حقل فارس الجنوبي.

ووقعت قطر للطاقة هذا العام اتفاقات لتوسعة حقل الشمال الشرقي، وهي المرحلة الأولى والأكبر من مرحلتي توسعة حقل الشمال والتي تشمل ستة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي ستزيد طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول 2027.

واكتسبت إمدادات الغاز الطبيعي المسال أهمية خاصة منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط إلى خفض إمدادات موسكو من الغاز.

وقال الكعبي إن المناقشات تتواصل مع عدة مشترين آسيويين “كشركاء يمثلون قيمة مضافة” بشأن توسعة حقل الشمال، لكن تم الإعلان عن جميع الشركاء الدوليين الغربيين.

وأضاف أنه تجري مناقشة العديد من اتفاقيات التوريد فيما يتعلق بتوسعة حقل الشمال، مشيرا إلى أنه سيُعلن عنها في الوقت المناسب.