«قطر للطاقة» تجري محادثات للحصول على حصة 30% في حقل لبنان

قال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة ، اليوم الأحد، إن قطر تجري محادثات مع شركتي “توتال إنرجيز” و”إيني” للحصول على حصة 30% في منطقة استكشاف بالمياه بالقرب من لبنان.

ذكر “الكعبي” خلال فعالية أقيمت بالدوحة أن الشركة تجري أيضاً محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن المنطقة البحرية.

محادثات قطر للطاقة

وقع لبنان اتفاقاً تاريخياً في وقت سابق من هذا الأسبوع مع إسرائيل، أنهى من خلاله نزاعاً استمر عقوداً على الحدود البحرية. كلا البلدين، وهما من الناحية الفنية في حالة حرب، قد طالبا بمنطقة تغطي 860 كيلومتراً مربعاً (330 ميلاً مربعاً) يُعتقد أنها غنية بالغاز.

سيسمح الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة للشركات الدولية بالبدء في استكشاف الغاز الطبيعي بالمياه المتنازع عليها سابقاً في “بلوك رقم 9” البحرية، ما قد يؤدي إلى المزيد من صادرات الطاقة إلى أوروبا في السنوات المقبلة.

فاز اتحاد “توتال” الذي ضم “إيني”، و”نوفاتك بي جي إس سي”، بامتياز للاستكشاف في المنطقتين رقم “9 و4” أواخر عام 2017.

وبدأت المجموعة الحفر في “بلوك 4” خلال عام 2020، لكن النتائج المخيبة للآمال أوقفت المزيد من التطوير. وانسحبت “نوفاتيك” الروسية هذا العام من جهود التنقيب.