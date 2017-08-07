قطر للتأمين تطرح 25 مليون سهم للاكتتاب العام في مسقط

خالد بدر الدين أعلنت، اليوم الاثنين، شركة قطر للتأمين عن خطط لطرح 25 مليون سهم من أسهم شركة العمانية القطرية للتأمين التابعة لها؛ للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية بسلطنة عمان. يأتي قرار الإدراج تنفيذًا لتوجيه من الحكومة العمانية في عام 2014 يلزم شركات التأمين المحلية بطرح 25% على الأقل

خالد بدر الدين

أعلنت، اليوم الاثنين، شركة قطر للتأمين عن خطط لطرح 25 مليون سهم من أسهم شركة العمانية القطرية للتأمين التابعة لها؛ للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية بسلطنة عمان.





يأتي قرار الإدراج تنفيذًا لتوجيه من الحكومة العمانية في عام 2014 يلزم شركات التأمين المحلية بطرح 25% على الأقل من أسهمها قبل نهاية أغسطس الحالي من خلال الإدراج في سوق مال مسقط.

ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة هبط فى ختام تعاملات اليوم بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 9343 نقطة، بعد أن خسر، أمس، أكثر من 0.6%، لكن سعر سهم شركة قطر للتأمين ارتفع بأكثر من 0.3%.