قطر للبترول تشترى 25% من حصة توتال فى جنوب أفريقيا

خالد بدر الدين وافقت، اليوم الاثنين، مجموعة توتال الفرنسية للبترول والغاز الطبيعى على بيع حصة نسبتها 25% في منطقة الاستكشاف البحرية 11B/12B أمام سواحل جنوب أفريقيا إلى شركة قطر العملاقة للبترول في صفقة تقول توتال إنها ستعزز علاقاتها بالمجموعة القطرية.…

خالد بدر الدين



وافقت، اليوم الاثنين، مجموعة توتال الفرنسية للبترول والغاز الطبيعى على بيع حصة نسبتها 25% في منطقة الاستكشاف البحرية 11B/12B أمام سواحل جنوب أفريقيا إلى شركة قطر العملاقة للبترول في صفقة تقول توتال إنها ستعزز علاقاتها بالمجموعة القطرية.

وذكرت وكالة الخليج أون لاين إن دولة قطر تنتج حاليا أكثر من 77 مليون طن من الغاز سنويًا بعد أن بلغ الطلب العالمي على الغاز أكثر من 260 مليون طن خلال العام الماضى كما جاء فى دراسة دراسة حديثة نشرتها شركة رويال داتش شل البريطانية للنفط والغاز.

وارتفع ترتيب دولة قطر الثالثة بين دول العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، والذى يقدر بحوالى 24.7 تريليون متر مكعب ومن النفط 25 مليار برميل بعد اكتشاف أكبر حقل بحري للغاز في العالم شمال البلاد، والذى سيساعد على زيادة الإنتاج بنسبة 10% ليصل إنتاج قطر الكلي من جميع حقولها إلى حوالى 6 ملايين برميل نفط مكافئ يومي وسترفع الإنتاج من الغاز المسال من 77 إلى 100 مليون طن سنويا.

وتقع منطقة الاستكشاف 11B/12B في حوض اوتنيكوا على بعد نحو 175 كيلومترًا من الساحل الجنوبي لجنوب افريقيا وتغطي مساحة 19 ألف كيلومتر مربع ويتراوح عمق المياه بين 200 و1800 متر وبعد اتمام الصفقة ستبلغ حصة توتال 45 % وقطر للبترول 25 % وCNR انترناشونال 20 % ومين ستريت 10 % فى هذه المنطقة.

وقال ارنو بروياك رئيس التنقيب والإنتاج في مجموعة توتال في بيان ”يسعد توتال أن تعزز العلاقات القديمة مع قطر للبترول وتحشد الجهود للتنقيب في هذه المنطقة البحرية الواعدة قبالة سواحل جنوب أفريقيا“.

ونفذت حكومة الدوحة تدابير متواصلة بهدف التوسع في سوق الطاقة العالمية من أهمها دمج أنشطة شركتي الغاز الرئيسيتين العملاقتين في الدولة؛ “قطر غاز” و”رأس غاز” في كيان واحد اسمه “قطر غاز” والذى بدأ العمل فيه مع بداية هذا العام.

كما أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تحالفه مع شركة جلينكور لتجارة السلع الأولية ومقرها سويسرا لشراء 19.5% في شركة روسنفت الروسية مقابل أكثر من 10 مليارات يورو (11.22 مليار دولار) في ديسمبر من العام الماضي لتقل ملكية الحكومة الروسية من 69.5% من أسهم “روسنفت” إلى 50% بعد الصفقة في حين تملك شركة “بي بي” البريطانية 19.75%.

وأنهت شركة روسنفت الروسية العام الماضى أيضا صفقة الاستحواذ على 30% من حقوق امتياز تطوير حقل ظهر المصرى- أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والمتوقع أن يضيف نحو 30 تريليون قدم مكعبة إلى احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي -من شركة إيني الإيطالية لتصبح قطر شريكة فى امتلاك حصة فى الحقل المصرى بعد أن اشترت حصة في شركة روسنفت الروسية تزامنا مع الاتفاق على صفقة حقل ظهر كما باعت شركة إيني 10% أخرى لشركة بريتش بتروليم (بي بي) البريطانية بهدف توزيع المخاطر مع التقلبات السعرية الحادة التى يشهدها البترول.