قطر تُقيل وزير ماليتها بعد اعتقاله واتهامه بالفساد

أقالت قطر وزير ماليتها علي شريف العمادي بعد ساعات من اعتقاله والتحقيق معه بتهم فساد.

واليوم، ذكر بيان صادر عن الديوان الأميري القطري أن تميم بن حمد أمير قطر أعفي وزير المالية من منصبه.

وجاء في الأمر الأميري الذي نشرته الوكالة الرسمية “إعفاء السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية”.

وفي وقت سابق أمر النائب العام بالقبض على العمادي لاستجوابه في “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة”.

ويتولى العمادي منصب وزير المالية في قطر منذ عام 2013، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق سيادي ضخم يبلغ رأسماله 300 مليار دولار.

كما أنه رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني QNB، أكبر بنك مقرض في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال مصدر مطلع على التحقيق لبي بي سي إن “التحقيق يتعلق بمنصبه الحكومي كوزير للمالية، وليس بسبب عضويته في مجالس إدارات الكيانات الأخرى”، ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقاد العمادي السياسات الاقتصادية لدولة قطر، خلال فترة انهيار أسعار النفط في عامي 2014 و2015، والذي دفع الدولة الصغيرة وغيرها من دول الخليج لتسريع خطط تنويع الاقتصاد.

وشهدت قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم، انكماشا اقتصاديا بنسبة 3.7% العام الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا، وانخفاض الطلب العالمي على الطاقة.

ومع ذلك، كان الانكماش أقل من المتوقع وكان الأصغر في منطقة الخليج، حسبما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي.

واختير العمادي كأفضل وزير في المنطقة لعام 2020، من قبل مجلة “ذا بانكر”، وهي مجلة مالية دولية تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية حول العالم.