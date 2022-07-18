قطر تنافس 3 دول على استضافة كأس آسيا 2023

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين إن قطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا أبدت اهتمامها باستضافة كأس آسيا العام المقبل بعد انسحاب الصين من التنظيم، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه استقبل رغبات أربع دول لاستضافة البطولة، لكنه قال إن الموعد النهائي لاستقبال ملفات التنظيم سيكون في 31 أغسطس بينما سيعلن الدولة الفائزة في 17 أكتوبر عن طريق اللجنة التنفيذية.

الصين تعتذر عن استضافة الحدث

وكان من المفترض أن تستضيف الصين البطولة بمشاركة 24 منتخبا في يونيو ويوليو من العام المقبل، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب الرغبة في التخلص بشكل تام من كوفيد-19.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر ، وسبق لها استضافة كأس آسيا في 1988 و2011 بينما أحرزت لقب النسخة الأخيرة في الإمارات عام 2019.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد فتح باب الترشح لاستضافة كأس آسيا في 31 مايو وحدد مهلة حتى نهاية يونيو لاستقبال الرغبات، قبل أن يمددها حتى 15 يوليو.

وفازت كوريا الجنوبية بالنسخة الافتتاحية لكأس آسيا في 1956، وحافظت على اللقب عقب أربع سنوات، في المرة الوحيدة التي أقيمت المسابقة على أرضها.

ولم يسبق لكوريا الجنوبية استضافة أي بطولة كبرى منذ مشاركة اليابان في تنظيم نهائيات كأس العالم 2002.

وتشارك أستراليا، الفائزة بكأس آسيا 2015، مع نيوزيلندا في استضافة كأس العالم للسيدات بدءا من 20 يوليو العام المقبل.

وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه حدث تشاور مع الاتحاد الآسيوي حول تأجيل موعد البطولة إلى وقت لاحق من العام لتجنب التعارض مع كأس العالم.

وكانت إندونيسيا ضمن أربعة دول استضافت كأس آسيا 2007.

الاتحاد الياباني لكرة القدم يقول إنه حدث تواصل بشكل غير رسمي حول إمكانية استضافة البطولة بدلا من الصين

وأعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم في مايو أنه حدث تواصل معه بشكل غير رسمي بخصوص إمكانية استضافة البطولة بدلا من الصين، لكن ياسوهارو سوريماتشي المدير الفني للاتحاد أبلغ وسائل إعلام محلية منذ أيام أن الفرصة ضئيلة لتنظيم المسابقة القارية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هو الهيئة الحاكمة لرياضة كرة القدم في قارة آسيا و‌أستراليا.

تأسس الاتحاد في عام 1954 في مانيلا في الفلبين، ويضم الاتحاد جميع الدول الآسيوية عدا تركيا وإسرائيل، ويضم كذلك أستراليا، وهو من الإتحادات الستة التي تشكل الفيفا.

وهناك عدد من الدول التي تقع بين قارة أوروبا وقارة آسيا مثل روسيا و أذربيجان و كازاخستان و أرمينيا و جورجيا و قبرص فهي أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كذلك بالاو فهي عضو في اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم وهي تقع جنوب شرق آسيا.

يقع المقر الرئيسي للاتحاد في كوالالمبور، ماليزيا.