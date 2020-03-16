قطر تقرر غلق المساجد والاكتفاء برفع الآذان لمواجهة «كورونا»

أكدت أنها ستبقى على تواصل مع الجهات المختصة لإعادة فتح المساجد فور انتفاء خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

قررت قطر غلق المساجد والاكتفاء برفع الآذان اعتبارا من الثلاثاء في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا .

وقالت وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها في تويتر إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجّهت بإغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، اعتبارا من صلاة الظهر الثلاثاء إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين، في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توجّه بإغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، اعتبارا من صلاة الظهر غدا الثلاثاء إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين، في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). #قنا— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 16, 2020

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استمرار رفع الآذان للصلاة في جميع مساجد الدولة.

وأكدت أنها ستبقى على تواصل مع الجهات المختصة لإعادة فتح المساجد فور انتفاء خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).