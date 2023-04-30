قطر تقدم عرض نهائي بقيمة 6.3 مليار دولار للاستحواذ على مانشستر يونايتد

قدّم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عرضاً نهائياً بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) للاستحواذ على مانشستر يونايتد، الذي يُعد أحد أكثر فرق كرة القدم شهرة في العالم، بحسب وكالة بلومبرج.

من جهته، قدم الملياردير البريطاني جيم راتكليف، المنافس الأول لمجموعة الشيخ جاسم القطرية، أيضاً عرضاً نهائياً للاستحواذ على النادي بحلول الموعد النهائي لتقديم العروض أمس الجمعة، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات لم تُكشف للعلن بعد.

قال أحد الأشخاص إن عرض الشيخ جاسم يبلغ مجموعه نحو 5 مليارات جنيه إسترليني سيذهب للبائعين إذا قوبل بالموافقة، بالإضافة إلى مبالغ إضافية لمرافق النادي والاستثمارات الأخرى.

الاستحواذ على مانشستر يونايتد

يُتوقع أن تحطم هذه الصفقة الرقم القياسي كأكبر عرض شراء على الإطلاق لامتياز رياضي، متفوقة على العرض البالغ 4.65 مليار دولار الذي قدّمه مستثمرون بقيادة روب والتون وريث شركة “وول مارت” خلال العام الماضي لشراء فريق “دنفر برونكوز” في الدوري الوطني الأميركي لكرة القدم.

سيتفوق هذا العرض أيضاً على عرض الاستحواذ المعلق بقيمة 6 مليارات دولار لشراء فريق “واشنطن كوماندرز” الذي يلعب ضمن الدوري نفسه، ويقدم هذا العرض مجموعة مستثمرين بقيادة جوش هاريس، المؤسس المشارك لشركة “أبولو غلوبال مانجمنت” .

كان من المقرر تقديم عروض الجولة الثالثة من قبل كلا المتنافسين في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت لندن أمس الجمعة، وكلا الطرفين امتنعا عن التعليق.

عينت عائلة غليزر، التي تمتلك “مانشستر يونايتد” حالياً، بنك “رين غروب” الاستثماري لجذب عروض الشراء لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي كان متصدراً للملاعب فيما مضى، لكنه تعثر في السنوات الأخيرة، وتفوق عليه منافسه وجاره في المدينة نفسها “مانشستر سيتي”.

تقييم مبالغ فيه لـ”مانشستر يونايتد”

تولى بنك “رين” أيضاً صفقة بيع نادي “تشيلسي” العام الماضي. ورغم أن صفقة تشيلسي شهدت معركة شرسة بين العديد من مقدمي العروض، إلا أن الشيخ جاسم وراتكليف هما الطرفان الوحيدان اللذان أعلنا علناً عن اهتمامهما بشراء “مانشستر يونايتد”، وجاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المتواصل، جنباً إلى جنب مع ما اعتبره كثيرون تقييماً مبالغاً فيه للنادي، مما أدى إلى إبعاد العديد من المزايدين.

يُذكر أن مجموعات “كارلايل”، و”آريس مانجمنت”، و”إليوت إنفستمنت مانجمنت”، قدّمت هي الأخرى عطاءات منفصلة للتمويل والاستحواذ على حصص أقلية في “مانشستر يونايتد”.