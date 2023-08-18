قطر تعلن رفع سعر خام «الشاهين» تحميل أكتوبر لذروة 4 أشهر

زادت شركة قطر للطاقة سعر شحنات خام الشاهين تحميل أكتوبر في العقود محددة المدة إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر، فيما يشهد الطلب على النفط من الشرق الأوسط صعودا ملحوظا، في أعقاب القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بتمديد خفضها الطوعي للإنتاج، حسبما ذكرت مصادر بتجارة النفط اليوم الجمعة.

وحددت قطر للطاقة السعر لشهر أكتوبر بعلاوة 2.10 دولار للبرميل على الأسعار المعروضة لخام دبي، أي بزيادة 42 سنتا عن علاوة سبتمبر البالغة 1.68 دولار للبرميل وليصل السعر إلى أعلى مستوياته منذ يونيو.

وظلت علاوات الأسعار الفورية لخام الشرق الأوسط عالي الكبريت قوية هذا الشهر مدعومة بالمخاوف إزاء شح المعروض بعدما مددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضها الطوعي للإنتاج بواقع مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر، وذلك حتى على الرغم من أن بيانات الاقتصاد الصيني الضعيفة شكلت ضغطا نزوليا على أسعار خامي القياس العالميين برنت وغرب تكساس الوسيط.

وتحدد سعر العقود محددة المدة بعدما باعت قطر للطاقة ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في أكتوبر تشرين الأول في عطائها الشهري.

والعدد الإجمالي من شحنات خام الشاهين المتاح لشهر أكتوبر هو نفسه كما كان في سبتمبر عند 16 شحنة، لكن قطر للطاقة طرحت عددا يقل بشحنتين في عطائها مقارنة مع الشهر السابق.