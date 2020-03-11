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قطر تعلن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة القطرية أن الإصابات الجديدة مخالطة لثلاث حالات تم الإعلان عنها في وقت مسبق
المال - خاص 6:13 م, الأربعاء, 11 مارس 20 6:13 م, الأربعاء, 11 مارس 20

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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ فيروس كورونا ، من المخالطين للحالات الثلاث المعلن عنها في وقت سابق ، ويقيمون في مجمع سكني واحد.

وأكدت وزارة الصحة القطرية أن الحالات المكتشف إصابتها بعدوى الفيروس كانت خاضعة بالفعل للحجر الصحي ، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا اشأن ، وقالت أن الحالات جميعا بصحة جيدة.

وكانت وزارة الصحة في قطر قررت منع تداول الشيشة في جميع المطاعم والمقاهي العامة ، اعتبارا من أمس حتى إشعار آخر ، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا.

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بقلم المال - خاص

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