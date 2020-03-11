قطر تعلن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة القطرية أن الإصابات الجديدة مخالطة لثلاث حالات تم الإعلان عنها في وقت مسبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ فيروس كورونا ، من المخالطين للحالات الثلاث المعلن عنها في وقت سابق ، ويقيمون في مجمع سكني واحد.

وأكدت وزارة الصحة القطرية أن الحالات المكتشف إصابتها بعدوى الفيروس كانت خاضعة بالفعل للحجر الصحي ، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا اشأن ، وقالت أن الحالات جميعا بصحة جيدة. وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 238 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن اصابتهم بالفيروس يوم/ الأحد/ الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد.#قنا pic.twitter.com/cntKhWTTqm— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 11, 2020

وكانت وزارة الصحة في قطر قررت منع تداول الشيشة في جميع المطاعم والمقاهي العامة ، اعتبارا من أمس حتى إشعار آخر ، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا.