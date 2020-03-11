قطر تعلن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ فيروس كورونا ، من المخالطين للحالات الثلاث المعلن عنها في وقت سابق ، ويقيمون في مجمع سكني واحد.
وأكدت وزارة الصحة القطرية أن الحالات المكتشف إصابتها بعدوى الفيروس كانت خاضعة بالفعل للحجر الصحي ، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا اشأن ، وقالت أن الحالات جميعا بصحة جيدة.
وكانت وزارة الصحة في قطر قررت منع تداول الشيشة في جميع المطاعم والمقاهي العامة ، اعتبارا من أمس حتى إشعار آخر ، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا.