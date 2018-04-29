قطر تعفي العمال الأجانب من موافقة رب العمل قبل المغادرة

يورونيوزقال خبراء اليوم الأحد، إن قطر ربما تلغي قريبا نظام تأشيرة الخروج المثير للجدل والذي يلزم العمال الأجانب بالحصول على موافقة رب العمل قبل مغارة البلاد.وتتزامن هذه الانباء مع افتتاح أول مقر لمنظمة العمل الدولية في العاصمة القطرية الدوحة.وقالت شاران بورو الأمينة العام للاتحاد الدولي للنقاب

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قال خبراء اليوم الأحد، إن قطر ربما تلغي قريبا نظام تأشيرة الخروج المثير للجدل والذي يلزم العمال الأجانب بالحصول على موافقة رب العمل قبل مغارة البلاد.

وتتزامن هذه الانباء مع افتتاح أول مقر لمنظمة العمل الدولية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت شاران بورو الأمينة العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة لوكالة الصحافة الفرنسية “نبحث الان التفاصيل النهائية بشأن تأشيرة الخروج ونتوقع التوصل إلى اتفاق في غضون الاسبوعين المقبلين.”

وذكرت مصادر أخرى قريبة من المفاوضات أن الاتفاق في مرحلة الاعداد ومن المتوقع ان يتم الاعلان عنه قريبا من قبل الدولة المستضيفة لكأس العالم 2022.

وطالما تعرض نظام تأشيرة الخروج لانتقادات في قطر التي يوجد فيها نحو مليوني عامل من الخارج.

ويطبق قانون الحصول على تأشيرة الخروج في كل من قطر والسعودية.