قطر تعرب عن ثقتها فى إمكانية التوصل لاتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحماس

أعرب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد، عن ثقته المتزايدة في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ووصف التحديات المتبقية أمام ذلك بأنها بسيطة للغاية، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وأضاف في مؤتمر صحفى مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فى الدوحة، أن التحديات التي تواجه التوصل لاتفاق هي أمور عملية ولوجستية فقط.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) توصلت لاتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.