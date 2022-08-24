قطر تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في باكستان

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة شهباز شريف رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، جلسة مباحثات رسمية بمكتب سموه في الديوان الأميري صباح اليوم.

وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير المفدى بدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق متمنيًا لهم طيب الإقامة، وأكد سموه على أهمية العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين وتطلعهما لتعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال رفع التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات عبر جهاز قطر للاستثمار.

وفي هذا الصدد، أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تطلعه للاستثمار بمبلغ 3 مليارات دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في جمهورية باكستان الإسلامية.

من جانبه، أعرب دولة رئيس وزراء باكستان عن شكره لسمو الأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، حيث عبّر عن حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركة، وتطويرها إلى آفاق أرحب ومجالات متعددة.

جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والرياضة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود التي يبذلها البلدان في مكافحة الإرهاب.

حضر جلسة المباحثات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة.

وحضر الجلسة من الجانب الباكستاني سعادة الجنرال قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش، وسعادة مفتاح إسماعيل وزير المالية، وسعادة سردار أياز صادق وزير الشؤون الاقتصادية، وسعادة الدكتور مصدق مسعود مالك وزير الدولة لشؤون البترول، وسعادة خواجة سعد رفيق وزير السكك الحديدية، وسعادة سيد نافيد قمر وزير التجارة، وسعادة هينا رباني خار وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وعدد من أعضاء الوفد الرسمي.

وقد أقام سمو الأمير المفدى، مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس الوزراء الباكستاني، والوفد المرافق.

وكان دولة رئيس الوزراء الباكستاني قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية.