قطر تحقق فائضا بقيمة 34.2 مليار ريال في أبريل بفضل صادرات الغاز

ارتفعت صادرات قطر في أبريل، حيث استفادت أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم من زيادة الطلب بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

بحسب بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، بلغ إجمالي الصادرات 43.5 مليار ريال (11.9 مليار دولار) مقابل 21 مليار ريال قبل عام، أي بنمو 107% على أساس سنوي. ونتج عن ذلك فائض تجاري بلغ 34.2 مليار ريال في الشهر.

تتسابق دول أوروبا لإيجاد بدائل للغاز من روسيا – أكبر مورد للقارة – بعد غزوها لأوكرانيا. وتُعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، أكبر مُصدّري العالم، جزءاً أساسياً من هذا الحل.

زار العديد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم كبير الدبلوماسيين جوزيب بوريل، ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، دولة قطر في الشهور الأخيرة لمناقشة إمدادات الغاز.

مثّلت الصين الوجهة الأولى لصادرات قطر في أبريل بحوالي 6.6 مليار ريال، تليها الهند واليابان.