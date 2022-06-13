قطر تتوقع استقبال مطار حمد الدولي بين 34 و36 مليون مسافر‭ ‬هذا العام

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر اليوم الإثنين إنها تتوقع أن يستقبل مطار حمد الدولي، مقر الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، ما بين 34 مليون و36 مليون مسافر هذا العام، بما يعد ضعف عدد العام الماضي تقريبا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويفترض هذا التوقع استمرار التعافي في السفر من أثر الجائحة مع مواصلة الدول تخفيف القيود.

وأضافت الهيئة على منصة التدوينات المصغرة “تويتر” أن ما بين 3.5 مليون و4.1 مليون مسافر سيصلون ويغادرون ويمرون من قطر في نوفمبر وما بين 3.6 مليون و4.7 مليون في ديسمبر.

وتتزامن تلك الفترة مع بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وخلال تلك الفترة، من منتصف نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر، من المتوقع أن تشغل شركات طيران في الشرق الأوسط عشرات الرحلات من وإلى الدوحة أيام المباريات كما ستستعين قطر بمطارها القديم وهو مطار الدوحة الدولي إضافة للمطار الأحدث وهو مطار حمد الدولي.

وتعامل مطار حمد الدولي، الذي يستقبل رحلات دولية فقط، مع 17.7 مليون مسافر في 2021 و38.8 مليون مسافر في 2019 وهو العام السابق للجائحة.

مونديال 2022

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 في نوفمبر المقبل.

وتعدّ هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم هي الأولى التي تُنظّم في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها الأولى في هذا التوقيت من العام، في نوفمبر.

وتنطلق مباريات هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم في الـ 21 من نوفمبر وتُختتم في الـ 18 من ديسمبر ، في وقت يكون فيه معدل درجات الحرارة في قطر عادة عند 25 درجة مئوية.

وفازت قطر عام 2010 بحق تنظيم كأس العالم بعد الفوز في اقتراع نظمّته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي تضم 22 عضوا.

وتفوّق العرض القطري على عروض تقدمت بها كل من الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان وأستراليا.

وتعدّ قطر أوّل دولة عربية تنظم مونديال كأس العالم لكرة القدم.