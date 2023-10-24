قطر تتسلم رئاسة الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب

تسلمت دولة قطر رئاسة الدورة الحالية والتى تحمل رقم (36) لمجلس وزراء النقل العرب من دولة العراق رئيس الدورة السابقة الدورة (35) لمجلس وزراء النقل العرب.
وتسلم جاسم السليطى وزير المواصلات فى دولة قطر ورئيس الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب) رئاسة الدورة من رزاق محيبس السعداوي وزير النقل العراقى ورئيس الدورة (35) لمجلس وزراء النقل العرب.
كما تشتمل مناقشات الدورة اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
وتناقش الدورة توحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات الحفلات، وكذلك تركيب اجهزة التتبع (AVL) على مركبات نقل الركاب والبضائع التى تقوم بعمليات النقل الدولى بين الدول العربية.
وسيتم مناقشة أيضا توحيد إجراءات نقل المواد الخطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية.