قطر تتراجع: وزير الخارجية لم يقل سحب السفراء وتصريحه أخرج من سياقه

متابعات:أفاد حساب وكالة الأنباء القطرية، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الأربعاء، بأن «وزير الخارجية يؤكد أنه لم يقل سحب أو طرد السفراء وأن تصريحه أخرج من سياقه».وكان حساب وكالة الأنباء القطرية، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أفاد قبل التغري

متابعات:

أفاد حساب وكالة الأنباء القطرية، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الأربعاء، بأن «وزير الخارجية يؤكد أنه لم يقل سحب أو طرد السفراء وأن تصريحه أخرج من سياقه».





وكان حساب وكالة الأنباء القطرية، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أفاد قبل التغريدة السابقة بنحو ساعة، بأن «وزير الخارجية يؤكد وجود مؤامرة لتشويه سمعة قطر من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت» على حد ذكر التغريدة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن «وزير الخارجية يعلن سحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات، وطلب قطر مغادرة سفراء هذه الدولة خلال 24 ساعة»، حسبما ورد في الحساب.