قطر الوطنى يخصص 22 فرعا لذوى الاحتياجات

قال محمد الديب، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى، اليوم الإثنين, إن مصرفه فتح 5 آلاف حساب جديد خلال أسبوع الشمول المالى.

وأوضح – خلال كلمته فى مؤتمر “الناس والبنوك” – إن مصرفه خصص 22 فرعا لتلبية الاحتياجات المصرفية لذوى الاحتياجات الخاصة من إجمالى فروعه البالغة 220 .

وأضاف أن البنك يولى أهمية خاصة بالاطفال والمرأة فى إطار خطته لتحقيق الشمول المالى، وتم تنظيم زيارات إلى المدارس لنشر الثقافة المصرفية.

وأكد أن الخدمات المصرفية الإلكترونية تلعب دورا كبيرا فى تحقيق الشمول المالى، مشيرا إلى أن “m visa” يعد ثورة فى وسائل الدفع الإلكترونى.

وأوضح أن هناك 7 آلاف عميل بالبنك يستخدمون الـ “m visa ” وهناك 1500 تاجر يستخدمون التطبيق الخاص بـ “m visa ” مع العملاء والموردين، كما أن البنك يمتلك 15 ألف نقطة بيع “pos”.