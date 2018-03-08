قطر الوطنى والتعمير والإسكان ينضمان لتمويل صغار الصناع بدمياط للأثاث

❏ طرح المرحلة الثانية للورش قبل نهاية مارسسهير محمدينضم بنكا «قطر الوطنى- مصر» و«التعمير والإسكان» خلال الأيام المقبلة لقائمة البنوك التى تقدم تمويلًا لصغار الصناع، لشراء الورش فى مدينة دمياط للأثاث، الذى يشمل تملك الوحدات وشراء الخامات والمعدات.وعلمت «المال»

❏ طرح المرحلة الثانية للورش قبل نهاية مارس

سهير محمد

ينضم بنكا «قطر الوطنى- مصر» و«التعمير والإسكان» خلال الأيام المقبلة لقائمة البنوك التى تقدم تمويلًا لصغار الصناع، لشراء الورش فى مدينة دمياط للأثاث، الذى يشمل تملك الوحدات وشراء الخامات والمعدات.

وعلمت «المال» أن الشركة تلقت طلبًا من البنكين لتمويل أصحاب الورش، باعتبارها مشروعات صغيرة ومتوسطة، ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة %5، والتى يصل إجمالى عددها إلى 1500 ورشة بتكلفة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه.

وانتهت إدارة الشركة من توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الأهلى المصرى، للبدء فى تقديم التمويل لأصحاب الورش، ومن المقرر أن تنضم بنوك الأهلى المصرى وقطر الوطنى والتعمير والإسكان لتمويل أصحاب الورش خلال طرح المرحلة الثانية للورش قبل نهاية الشهر.

وتضم قائمة البنوك التى تمول الورش فى مدينة الأثاث بدمياط بنوك: «مصر» و«الاستثمار العربى»، التى بدأت ضخ تمويل للعملاء بالفعل.

وأكد المهندس، معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لمدينة دمياط للأثاث، أنه سيتم طرح عدد جديد من الورش نهاية مارس، حيث يبلغ عدد الهناجر 54، منها 10 هناجر فى الناحية الشرقية و44 هنجرا فى الناحية الغربية، مؤكدا أن الافتتاح الرسمى للمدينة سيكون خلال أبريل المقبل.

وانتهى بنك مصر من أول دفعة من عقود الورش، البالغ عددها 250 ورشة، تمهيدا لتوقيعها وتسليمها لأصحابها.

وقال شريف البحيرى، رئيس قطاع ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهى الصغر ببنك مصر فى تصريح سابق لـ«المال»، إن مصرفه وافق على تمويل 5 حالات ائتمانية من أصحاب ورش التصنيع بمدينة دمياط للأثاث، بإجمالى 2.1 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات، موضحاً أن القيمة التقديرية لحجم التمويل المتوقع ضخه يبلغ نحو 500 مليون جنيه لنحو 95 عميلا.

وانتهى بنك الاستثمار العربى إلى تقديم تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لـ20 عميلًا من أصحاب الورش فى مدينة دمياط للأثاث بعد إتمام دراسة حالتهم.

وقال أيمن ضاحى، رئيس القطاع المالى بشركة مدينة دمياط للأثاث، إنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 3 بنوك بهدف تمويل شراء الورش لصالح المصنعين ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة %5، وهى: «الأهلى» و«مصر» و«الاستثمار العربى»، حيث يتم تمويل %90 من قيمة الورشة لمدة 10 سنوات منها سنة سماحًا.

وأضاف أن البنوك تقوم بسداد قيمة الورش «كاش» إلى الشركة، ويتم تقسيط المبلغ للبنك على 10 سنوات بفائدة مخفضة.

وأوضح أن مساحة الورش تتراوح بين 50 و100 متر، وتصل تكلفة الورشة على مساحة 100 متر 580 ألف جنيه، بالإضافة إلى %5 وديعة صيانة، ومن المقرر تسليم الورش خلال الربع الأول من 2018، وبدء العمل فى المدينة أبريل المقبل.

وقال إن قيمة التمويل المتاح لشراء وتملك الورش البالغ عددها 1500 ورشة، 1.5 مليار جنيه، متاحة للبنوك للدخول فيه.

يذكر أن تصميم إنشاء المدينة يتضمن 54 هنجرًا بإجمالى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة ومنطقة للصناعات المكملة، بإجمالى 37 مصنعاً على مساحة 5 أفدنة، ومنطقة للصناعات البتروكيماوية والدهانات صديقة البيئة، بإجمالى 28 مصنعاً على مساحة 15 فداناً، ومنطقة معارض على مساحة 110 آلاف متر مجمع للخدمات الحكومية على مساحة 4.62 فدانا كمجمع للخدمات إدارية على مساحة 4.23 فدان وفندق على مساحة 3.18 فدان وقاعة المؤتمرات الكبرى على مساحة 2.75 فدان، لإنشاء محطة البنزين على مساحة 2.71 فدان إنشاء مبانٍ للمؤسسات المالية والمصرفية على مساحة 2.54 فدان، ومجمع محال لبيع المستلزمات على 2.32 فدان، ومستشفى على 1.56 فدان.

وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع لنحو 5 مليارات جنيه، تتوزع بين بنك الاستثمار القومى بنسبة %40، ومحافظة دمياط %40، وشركة «أيادى» %15، و%5 لصالح هيئة المشروعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.

كان مجلس الوزراء قد وافق على بدء توصيل المرافق لمدينة الأثاث بتكلفة تبلغ 775 مليون جنيه، بنحو 444 مليونا لتوصيل الغاز، و331 مليونا للصرف الصحى، وتقرر أن يتم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء أكبر محطة كهرباء على مستوى محافظة دمياط لخدمة منطقة شطا والقرى المجاورة لها، وكذا التعاقد مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء أكبر وأول محطة معالجة ثلاثية وثنائية للمياه بمدينة دمياط للأثاث.

كما تمت الموافقة على توصيل الغاز الطبيعى وتوصيل شبكة الفايبر أوبتكس «التليفونات» عبر التعاقد مع شركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر، فيما تم التعاقد بالأمر المباشر مع إحدى شركات وزارة البترول والأشغال العسكرية والكهرباء لتوصيل الغاز للمدينة.

وتقام مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا ويهدف المشروع للارتقاء بصناعة الأثاث فى دمياط، وفتح فرص استثمارية وتصديرية جديدة لتنشيط صناعة الأثاث بشكل عام.