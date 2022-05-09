«قطر القابضة»: ندرس شراء أو بيع أسهم في مجموعة «لاجاردير» وفق ظروف السوق

أعلنت شركة قطر القابضة عن عزمها الاحتفاظ بحصتها البالغة 11.52% في شركة لاجاردير، وذلك بعد بدء شركة الإعلام الفرنسية العملاقة فيفندي طرحا عاما أوليا لأسهمها في المجموعة التي تمتلك إذاعة (أوروبا 1) ومجلة (باري ماتش) وصحيفة (لو جورنال دو ديمانش)، بحسب وكالة (رويترز).

وأضافت قطر القابضة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي القطري، أنها ربما تدرس شراء أو بيع أسهم في لاجاردير استنادا إلى فرص السوق وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

ولاجاردير مجموعة دولية تتخذ من باريس مقرا لها، ولديها شركات في قطاعات الإعلام والنشر والسفر.

أصول جهاز قطر للاستثمار تقفز 20% بنهاية 2021

وارتفعت أصول جهاز قطر للإستثمار بنهاية عام 2021 بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 354 مليار دولار.

وكشفت بيانات المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية ارتفاع ترتيب صندوق الثروة السيادي القطري إلى المرتبة 11 عالميا من حيث قيمة الأصول التي تمثل 199% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 178 مليار دولار.

أصول جهاز قطر للاستثمار تتوزع في أكثر من 80 بلدا حول العالم

وتتوزع أصول جهاز قطر للاستثمار جغرافيا وقطاعيا في أكثر من 80 بلدا حول العالم، وأبرزها البنك الزراعي الصيني وهارودز وحصة 17% في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، وحصة 9% في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، و6% من أسهم بنك باركليز، و22% من شركة سينسبري، إضافة إلى حصة بنسبة 4.6% من شركة النفط العالمية رويال داتش شل، وحصة في كل من كريديه سويس السويسري وبنك أوف أمريكا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية “تيفاني”.

وكشفت بيانات معهد صندوق الثروة السيادية (SWFI)، عن أكبر 10 صناديق سيادية في العالم، ومن بينها جهاز قطر للاستثمار.

جهاز قطر للاستثمار التاسع عالميا من حيث الحجم

ووفق بيانات المعهد فقد احتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة التاسعة عالمياً بأصول بلغت 450 مليار دولار.

وتصدر الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم؛ حيث بلغت أصوله 1.4 تريليون دولار، وجاء صندوق “هيئة الاستثمار الكويتي” في المركز الأول عربياً، والثالث عالمياً، بقيمة أصول بلغت 737 مليار دولار.

والصندوق السيادي هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى، ومن الممكن وصف الصناديق السيادية ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار.

ووفق تقارير أوروبية، يعد جهاز قطر للاستثمار من أنشط الصناديق السيادية استثمارا داخل أوروبا في عام 2021، وفي شتى القطاعات وبالأخص التكنولوجية منها.