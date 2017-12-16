قطة تهبط بطائرة سعودية اضطراريا في القاهرة

متابعات هبطت طائرة سعودية متجهة إلى ألمانيا إضطراريا في مطار القاهرة الدولي، بسبب قطة ظهرت داخل مقصورة القيادة وقالت مصادر ملاحية إن سلطات المطار المصري تلقت من قائد الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية، رقم الرحلة 120 ، إخطارا يطلب فيه السماح له بالهبوط اضطراريا لإخراج قطة ظهرت داخل مقصورة القي

متابعات

هبطت طائرة سعودية متجهة إلى ألمانيا إضطراريا في مطار القاهرة الدولي، بسبب قطة ظهرت داخل مقصورة القيادة

وقالت مصادر ملاحية إن سلطات المطار المصري تلقت من قائد الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية، رقم الرحلة 120 ، إخطارا يطلب فيه السماح له بالهبوط اضطراريا لإخراج قطة ظهرت داخل مقصورة القيادة.

وأضافت المصادر إن الطائرة هبطت وتم استدعاء رجال الحماية المدنية والحجر البيطري لإخراج القطة التي لم تكن تعود لأي من ركاب الطائرة وغير مسجلة في حمولة الشحن الخاصة بها ، مشيرا إلى أن الطائرة استكملت رحلتها فور إخراج القطة.