قطب ينسحب من المنافسة على رئاسة اتحاد التأمين

الشاذلى جمعة : قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى" إنه قرر الانسحاب من الترشح لانتخابات الاتحاد المصرى للتأمين والمقررة غدا الاثنين على منصب رئيس الاتحاد و ذلك لصالح المرشحين الآخرين، لافتا إلى أنه لا يرغب فى وجود تنافس بين أكثر من مرشحي



الشاذلى جمعة :

قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصرى السعودى” إنه قرر الانسحاب من الترشح لانتخابات الاتحاد المصرى للتأمين والمقررة غدا الاثنين على منصب رئيس الاتحاد و ذلك لصالح المرشحين الآخرين، لافتا إلى أنه لا يرغب فى وجود تنافس بين أكثر من مرشحين على المنصب .

وأضاف قطب أنه ترشح للانتخابات بناء على رغبته فى استمرار العطاء فى الاتحاد وتلبية لرغبة لإرادة رؤساء الشركات، وكان هناك مرشح آخر هو علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG”، موضحا أنه عند ترشح الدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة “مصر للتأمين” على نفس المنصب لذا قرر قطب الانسحاب لعدم رغبته فى وجود تنافس على منصب رئاسة اتحاد مهنى، .

ولفت إلى استمراره فى منصبه بشركته ودعم قطاع التأمين، مشيرا إلى أن الاتحاد شهد العديد من الإنجازات خلال توليه رئاسته منذ عام 2007 وحتى الآن أى لمدة 10 سنوات حدث خلالها تعديل القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين والذى سمح بتأسيس شركات وساطة وجعل عضوية اتحاد التأمين إلزاميا.

كما نظم الاتحاد العديد من المؤتمرات الاقليمية والعالمية وورش العمل والندوات بجانب عودة التأمين البنكى واصدار قرارات من هيئة الرقابة المالية لتنظيم التأمين متناهى الصغر والاصدار الالكترونى للوثائق وقرارات منظمة لنشاط الوساطة وغيرها.

كما عمل من خلال ترؤسه لمعهد التأمين على ترجمة 21 كتاب تأمين خلال تلك الفترة لاثراء مكتية التأمين العربية.