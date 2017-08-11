قطب يتنازل عن الترشح لرئاسة إتحاد التأمين ومؤتمر صحفي الاحد للاعلان عن القرار

كتب – ماهر أبوالفضل: تنازل عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصري السعودي" عن الترشح لرئاسة الإتحاد في الإنتخابات المقرر إجراؤها الإثنين المقبل. كشف قطب في تصريحات لـ"المال" أن تنازله لم يكن لصالح مرشح معين من المرشحين الحاليين ،مؤكدا أنه سيعقد م

كتب – ماهر أبوالفضل:

تنازل عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصري السعودي” عن الترشح لرئاسة الإتحاد في الإنتخابات المقرر إجراؤها الإثنين المقبل.

كشف قطب في تصريحات لـ”المال” أن تنازله لم يكن لصالح مرشح معين من المرشحين الحاليين ،مؤكدا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الأحد للإعلان رسميا عن القرار واسباب تنازله والإنجازات التي حققها اثناء توليه رئاسة الإتحاد في السنوات الأربع الماضية.

وبتنازل قطب ستنحصر المنافسة علي رئاسة الإتحاد بين كل من علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين”gig”، وعادل موسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر للتأمين”.

وتصل مدة مجلس إدارة الاتحاد إلى أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة أخرى متصلة.

من ناحية أخري حسم الدكتور سعيد جبر، نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة “قناة السويس” لتأمينات الحياة، منصب نائب رئيس الاتحاد لصالحه بالتزكية، كونه الوحيد الذى تقدم على هذا المنصب.

وتقدم 6 أعضاء منتدبين بأوراق ترشحهم على مقاعد شركات الممتلكات بمجلس الاتحاد، وهم: أحمد عارفين عن شركة المصرية تكافل، ومحمد مهران عن “أليانز” ورضا فتحى عن “المهندس” حسن درويش عن “رويال”، وعادل فطورى عن “وثاق”، وأنور ذكرى عن “جمعية التأمين التعاونى”.

ومن المعروف أن لشركات الممتلكات 7 مقاعد بمجلس اتحاد التأمين، منها واحد مخصص لشركة مصر للتأمين بموجب النظام الأساسى، وفى حال فوز عادل موسى برئاسة الاتحاد، سيتم اختيار الستة تلقائياً، أما إذا انتهت انتخابات رئيس الاتحاد بفوز”الزهيري”، وهوممثلا لشركات ممتلكات، فسيتم انتخاب 5 فقط من الستة المتنافسين.

أما شركات الحياة فلها 6 مقاعد بالمجلس، وتم حسم واحداً منها لصالح سعيد جبر الذى فاز بالتزكية بمنصب نائب رئيس الاتحاد ممثلاً عن شركة قناة السويس، وهناك مقعد مخصص أيضاً لشركة مصر للحياة تقدم له أحمد عبدالعزيز العضو المنتدب للشركة، وستجرى الانتخابات على 4 مقاعد فقط تقدم لها 6 مرشحين، وهم: عمرو شمس العضو المنتدب لشركة إيس، وصلاح عبدالفتاح العضو المنتدب للمصرية الإماراتية “ميتالكو”، وإلينا بوتاروفا العضو المنتدب لشركة ميت لايف أليكو، وسعيد الألفى العضو المنتدب للدلتا، وعبداللطيف مراد العضو المنتدب للمهندس، ورماح أسعد العضو المنتدب للمصرية تكافل حياة.