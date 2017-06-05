قطب-حصة شركات الاعادة القطرية ضعيفة وقطع العلاقات دبلوماسيا غير مؤثر

كتب-ماهرأبوالفضل:قال عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين ان حصة شركات إعادة التأمين القطرية التي تتعامل معها السوق المصرية ضئيلة.واشار الي ان قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر لن يؤثر علي التأمين ،لافتا الي انه في حال اتخاذ قرارات اقتصادية سيتم تدارس تبعاتها وكيفية التعامل معها

كتب-ماهرأبوالفضل:

قال عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين ان حصة شركات إعادة التأمين القطرية التي تتعامل معها السوق المصرية ضئيلة.

واشار الي ان قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر لن يؤثر علي التأمين ،لافتا الي انه في حال اتخاذ قرارات اقتصادية سيتم تدارس تبعاتها وكيفية التعامل معها.

وتتعامل سوق التأمين المصرية مع 5 شركات إعادة تأمين بالسوق القطري هي “Al Koot” و”Doha”و”Qatar General”و”Qatar Reinsurance” بالاضافة الي “Qatar Insurance Co” وجميعهم حاصلين علي تصنيفات إئتمانية ما بين “A-“و”A” من مؤسستي التصنيف العالميتين “S&P” و”A.M Best”.

واوضح قطب في تصريحات لـ”المال” الي ان اتفاقيات اعادة التأمين تعد برتوكولات موقعة بين طرفين ولكل طرف التزامات تجاه الاخر، ومن الصعوبة التنبوء بقرارات القيادة السياسية في الدولتين ومدي شمول قطع العلاقات الدبلوماسية بالجانب الاقتصادي.

واعلنت 6 دول عربية صباح اليوم الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف.

ضمت قائمة الدول الست كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر واليمن وليبيا.